GALERII ⟩ Pallase tudengite imelised vaibadisainid jõudsid erikollektsiooni

Selleaastase kavandikonkursi võitjaks valiti Pallase tekstiiliosakonna üliõpilane Hanna-Maria Org kollektsiooniga «Mystic Lightwaves» ning see kollektsioon saab täies mahus Tekero Pallase kollektsiooni osaks. Hanna-Maria kollektsioonis tuleb välja isiklik tasand, mida on hästi esitletud ja tooteks edasi arendatud. Kollektsioonile tagasisidet andnud sisearhitektid kiitsid vaibakollektsiooni ideed ning värsket ja teistest eristuvat värvikooslust. Samuti avaldas muljet kogu kollektsiooni terviklik ja hästi läbitöötatud lahendus, mis annab võimaluse kollektsiooni kohe kasutusele võtta.

Tekero tegevjuhi Aivi Valliste sõnul näitasid konkursi tulemused, et Pallase tekstiilitudengite lahendused on põnevad ja erikollektsiooni idee on hästi teostatav. Tulevikus on kavas Pallase kollektsiooni jätkuvalt edasi arendada, koostöö tekstiiliosakonna ja Tekero vahel jätkub ka järgmisel õppeaastal.