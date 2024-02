«Alles aasta tagasi sai hakata kokteile jooma ja ma olen siiani šokis, sest mul polnud aimugi, kui maitsev on toit koos natukese mürgiga!!!» kirjutas Spears Instagrami postituses , mida saatis pilt kahest naisest kokteile rüüpamas, vahendab Page Six.

Spears lisas irooniaga, et ta pole «üldse kibestunud», et tema isa Jamie Spears ei lubanud tal 13 aastat kestnud eestkoste ajal alkoholi tarvitada. «Ma ei arva, et see on halb otsus minu pere poolt, mind sellest 15 aastat eemal hoida,» kirjutas Spears ja lisas: «Ma ei pea seda demoraliseerivaks ega uskumatult julmaks!!!»