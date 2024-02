Üllataval kombel pole Weineri sõnul külma ja sooja vee joomise mõju organismile otseselt uuritud. «Me kõik peame vedelikke tarbima. See on kriitiline. Uuringute osas on see teema suhteliselt piiratud,» ütles ta Clevelandi kliiniku terviseportaalile.

Kui asi puudutab kere jahutamist, on Weineri sõnul tõepoolest mõistlik külma vett juua. «Sellisel juhul peatub higistamine enne kui vedelik täielikult kehasse siseneb. On mingi refleks, mis tunnistab vedeliku tarbimist ja uuringud on näidanud, et see tuleb esile rohkem külma vett juues,» selgitas ta.