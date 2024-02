JÕHKER ⟩ Lekkinud põrandaküttetoru rikkus 11 korteri interjööri

Kaheksast mullu aset leidnud enam kui 10 000-eurosest korteriühistu kahjujuhtumist kuus olidki seotud justnimelt vee- ja kanalisatsiooniavariidega, kahel juhul oli aga tegemist tormi põhjustatud katusekahjudega. «Kortermaja kindlustuse puudumisel oleksid kõik need kahjud jäänud korteriomanike endi kanda,» lisas ta.

Korteriomanikuna soovitab Habakukk kindlasti veenduda, et korteriühistu on ka majakarbi kindlustanud, sest kodukindlustus hüvitab üldjuhul ainult korteri siseviimistlusele ja kodusele varale tekkinud kahju. «Suurema kaitse annab see, kui kindlustada mitte korter, vaid korteriomand,» sõnas Habakukk.