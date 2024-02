ON, MIDA OODATA ⟩ Laagrisse kerkib võimas sisustuskeskus

«Lahendust, kus erinevad väiksemad ja suuremad sisustuse müüjad asuvad ühe katuse all, Eestis veel ei ole. Lisaks, Valges Majas on kõik keskuse salongid omavahel ühendatud, mis teeb ostlemise kliendile mugavaks - ei mingeid tüütuid koridore ega vihmase ilma korral õue kaudu uude kauplusesse jooksmist,» selgitas Kuusk.

Kuuse sõnul on kahest hoonest koosnev keskus mõeldud lahendama sisustuskaupluseid vaevavaid logistilisi ja ruuminappuse väljakutseid. «Sisustuspoed, kes vajavad vaid esinduslikku kaupluse pinda, leiavad parima lahenduse just Valges Majas. Kellel aga lisaks kauplusele tarvis ladustamist või teisi funktsioone, pakume lahendusi äsja nurgakivi saanud Rohelises Majas ehk teisisõnu võimaldab see hoone sisustustoodete pakkujatel kolida oma äri kõik funktsioonid - ladu, kauplus ja kontor - ühte kohta kokku,» kirjeldas Kuusk.