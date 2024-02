PILK PEALE ⟩ IKEA tõi tagasi kunagised hitt-tooted

Nytillverkad kollektsiooni kolmanda lainega tuuakse tagasi kõik kõige paremad tugitoolid, abilauad ja pikakarvalised vaibad.

Näiteks DYVLINGE pöörlev tugitool, mis 1967. aastal kandis nime MILA ja oli see täielik menuk. Sellele madalale, pehmele ja lamavas asendis tugitoolile anti tollal hüüdnimi «stressivastane tugitool». Nüüd on DYVLINGE tugitoolil stabiilsuse tagamiseks üks lisajalg, kuid see pöörleb täpselt sama hästi kui vanasti.

1958. aastal loodud populaarne EPOK vaip on samuti tagasi, et kaunistada sinu põrandaid ja summutada lustakaid tantsusamme. Seekord hoopis BULLERREMSA nimeks saanud vaip on pika karvaga, võludes koju kuhjaga soojust ning mugavust.

Kui mõned maandusid 1969. aastal esmakordselt Kuul, siis teised lennutasid end SOTENÄSi nimelisse avarasse, pehmesse ja kergelt kaldus tugitooli, mille disainis Gillis Lundgren. Tugitooli mõõtmed on praegu samad mis toona, jättes erinevatele istumisasenditele palju ruumi. Tugitooliga sobib suurepäraselt Karin Mobringi disainitud abilaud BAGGBODA.

Foto: Ikea

ÄNGSFIBBLA kanga omapärase mustri lõi 1971. aastal Sven Fristedt, ning siis kandis see nime ALFI. Nüüd on see saadaval rohelises, mustas ja valges kuues nii padjakatete kui 3-meetrise kangana.

SKOGSTUNDRA vaaside eelkäijad olid algselt valmistatud tulekivist. Kuid neid Nytillverkad kollektsiooni jaoks uuesti luues, otsustas disainer Ehlén Johansson kasutada lisaks uutele värvidele ka tugevat ja töökindlat kivikeraamikat.

