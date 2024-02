Rahuliilia paneb õitsema üks väike liigutus

Rahuliiliatele sobib kõige paremini toaosa, kus on palju valgust, mis ei paista talle peale otsa, vaid hajutatult. Kuna tegemist on looduslikult Lõuna-Ameerika vihmametsades kasvava taimega, meeldib rahuliiliale veel niiske ja soe keskkond. Asetades taim aknalauale saab see liiga palju valgust ning alt küttev radiaator muudab õhu liiga kuivaks ja kõrvetab lehed.