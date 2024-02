NÄDALA RESTORAN ⟩ Uus Humal õitseb uues kuues vanal väetisel

Tartu südalinnas Pallase hotelli all tegutsev restoran Humal on võtnud endale ambitsioonika eesmärgi olla kunagise õlleka Humal pärandi kandja šikk-modernses võtmes. Legendaarne Humal tegutses aastatel 1975–1997 ja jättis jälje nii kirjalikku kui ka suulisse pärandisse. Mihkel Mutt on heldimusega meenutanud, et seal oli esindatud praktiliselt kogu sotsiaalse spektri maskuliinne pool, alates pättidest ja asotsiaalidest kuni ülikooli õppejõududeni.