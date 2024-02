OHHOO ⟩ Salajane nupp WC-potil, mis teeb selle puhastamise imelihtsaks

Mrs. Hinch ehk Sophie Hinchliffe on populaarne Briti suunamudija ja koristusentusiast (paistab, et sellist inimest tõepoolest eksisteerib!). Ta on saavutanud laialdase tuntuse oma Instagrami konto kaudu, kus ta jagab regulaarselt näpunäiteid koristamisest.

Dr Gudipati sõnul on tualettpotil üle 200 000 kolooniaid moodustava bakteriühiku. Kuid peamine mure seisneb hoopis selles, mis juhtub, kui me laseme vee alla. «Juhtuma hakkab see, et suurenenud rõhk põhjustab bakterite mikroosakeste õhku tõusmist, nii et need võivad maanduda kogu vannitoa erinevatel pindadel.» Seega on vajalik regulaarselt puhastada vannitoa kõiki pindu ja tualettpotti.