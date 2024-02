Peaaegu veerand sajandit vana leid supermarketis on sotsiaalmeedia kasutajad jahmatanud, samas kui paljud soovivad seda proovida.

Austraalia populaarses Facebooki grupis Old Shops Australia postitas mees, et tema supermarketis töötav naine leidis riiulist 2000. aasta Sydney olümpiamängudelt šokolaadiploki. Nimelt hakati poes remondiks valmistuma, mis tähendas, et osa mööblist tuli teisaldada. Pakkimise ja ümber paigutamise käigus leiti kahe riiuli vahele kiilunud šokolaaditahvel, mis oli sinna hämmastavalt kauaks peitu jäänud.