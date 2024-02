ETTEVAATUST ⟩ 4 tõsist probleemi, mis kaasnevad isepaigaldatud valvelahendustega

Turvaeksperdi sõnul on nii mõnigi klient jätnud netist tellitud asja üldse paigaldamata, sest selle seadistamine on tundunud kahtlane. «Sisemine häirekell on tööle hakanud, sest WiFisse ühendamiseks on seade küsinud näiteks piiramatuid õiguseid,» toob ta näite.

Hakkab elu segama

Isepaigaldatud valvelahendused suudavad parimal juhul teha vaid üht – anda äpi vahendusel võimalikust ohust teada. Kuid mis saab edasi? Oled koosolekul või teisel pool maakera rannaliival ja äpp hakkab piiksuma. Kes läheb olukorda kontrollima? Kes tuvastab, kas tegemist oli päris- või valehäirega?

«Inimesed saavad tavaliselt pärast süsteemi paigaldamist üsna kiiresti aru, et igale piiksule pole võimalik ise reageerida ja neid hetki on rohkem, kui esialgu arvatakse,» räägib Pärjala. Samuti tuleb turvaeksperdi sõnul «hiinakate» puhul ette mitmesuguseid tõrkeid ja kõik häireteated ei pruugi päris olla. Kahjuks on võimalik ka vastupidine olukord – pätt tungib sinu koju ja just sel hetkel on DIY valvelahendus võrgust väljas.

Kuidas on lood nutikate suitsuanduritega?

Peale valvesüsteemide tellitakse veebist ka nutikaid suitsuandureid. Tundub taas hea mõttena – saan ka kodust eemal olles teada, et midagi põleb. «Kahjuks ei osata ette näha, mis saab siis, kui päriselt tuleb häireteade. Kas loota naabrile?» jagab turvaekspert mõtteid. Tulekahju korral on iga minut kriitilise tähtsusega. Lihtsalt teatest äpis pole kasu – on vaja, et keegi sellele ka kiirelt reageeriks. Lisaks on taolistel suitsuanduritel sama probleem mis DIY koduvalvesüsteemidel – need ei pruugi alati võrgus olla ja õigel ajal (või üldse) ohust märku anda.