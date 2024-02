SAA TEADA ⟩ Milline on Eesti väikseim linn

«Eks see ole nii ja naa,» kostis Mõisaküla linnapea mitteametlikku tiitlit kandev Ervin Tamberg naerdes küsimuse peale, kas väikseima linna tiitlist loobumine tähjendab kurbust või rõõmu. «Saime ikka aastaid kiidelda, et oleme Eesti väikseim linn. Aga pole hullu, anname selle tiitli üle.»

Tambergi sõnul on Mõisaküla elanike arv püsinud enam kui kümme aastat üsna ühe koha peal. «Loomulikult on suremus, aga meil on olnud kinnisvara hinnad madalad, pealinnast on otstetud siia suvekodusid ning siis päriselt siia kolitud,» rääkis ta.