PILK PEALE ⟩ Vanalinna vaated ja prantsuse rõdud! Balti jaama lähedusse kerkib midagi tõeliselt ägedat

Korterelamu arendaja Kaamos Kinnisvara juhi Taimo Mureri sõnul on Elu Maja valmimine ja korterite müük kaua oodatud. Esiteks on tegemist väga hea asukohaga ning teisalt on hoone arhitektuur põnev ja korteritel atraktiivsed vanalinna vaatega avarad või prantsuse stiilis rõdud. «Suure huvi tõttu on eelhuviliste listi kaudu müüdud tänaseks kolmandik korteritest ning usume, et avalikku müüki tulnud vabad korterid leiavad omanikud õige kiiresti,» rääkis Murer.

Ta kirjeldas, et viiekorruselises silmapaistva arhitektuuriga korterelamus on kokku 32 rõdudega korterit. Teise, kolmanda ja neljanda korruse kahe- ja kolmetoalised korterid on planeeritud läbi maja nii, et vanalinna vaatega päikeselised elutoad on tänava pool ja magamistoad hoovi pool. Kõrgemale, viiendale korrusele on kavandatud katuseterrassidega penthouse-tüüpi neljatoalised korterid ning hoone esimesele korrusele kolm äripinda, sealhulgas kohvik. Kuni märtsi lõpuni on võimalik veel teha valikuid siseviimistluses ja muudatusi planeeringutes.

Kortermaja lahenduse on loonud Hayashi-Grossschmidt Arhitektuur, kes jagas hoone mõtteliselt kolmeks: üks nurga- ja kaks tänavamaja. «Igal majal on oma sissepääs ja trepikoda. Majad on erineva ilme, liigenduse, viimistluse, aga ka rõdude lahendusega. Nurgamajal on skulpturaalne kaldsein,» kirjeldas projekti peaarhitekt Tomomi Hayashi.

Elu Maja siselahenduse töötasid välja hinnatud Ace of Space sisearhitektid. «Korterelamu siselahenduses lähtusime understated luxury kontseptsioonist, ent seejuures vältisime klišeedeks kujunenud lahendusi,» kommenteeris Ace of Space asutaja ja sisearhitekt Ines Haak.

Ta lisas, et Kopli 2 hoone siseviimistluses on loodud fooni, millele tulevane koduomanik saab luua oma elustiiliga isikupära. «Olenemata arenduse eksklusiivsusest kasutame siselahendustes naturaalse välimusega materjale ning loome luksust viimistluste ja materjalide kõrge kvaliteediga,» rääkis sisearhitekt.

Lisaks silmapaistvale ja linnakeskkonda sobituvale arhitektuurile on uus hoone energiatõhus ning sellele on taastuvenergialahendusena lisatud päikesepaneelid. Suurem osa maja parkimiskohtadest koos elektriautode laadimisvõimalusega on viidud maja alla.