OHTLIK EESKUJU ⟩ Suunamudija pugib toorest kanaliha

Instagrami lehel @rawmeatexperiment jagab John videoid kõikvõimalikest erinevatest toore kanalihaga valmistatud retseptidest, mida ta peale valmistamist sööb. VICE'ile antud intervjuus rääkis John, et on teinud piisavalt iseseisvat uurimistööd ja arvab, et midagi hullu tema tervisega ei juhtu. «Mis on halvim, mis minuga juhtub? Lasen endale nädal aega püksi või nii, aga ma olen elus ilmselt hullemaidki asju teinud,» ütles ta.