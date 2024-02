Ülieraldatud Vaikse ookeani osa kannab Jules Verne'i seiklusromaanist «20 000 ljööd vee all» tuntud kapteni järgi nime Point Nemo. Lähim maalapp (Ducie atoll) asub sellest punktist rohkem kui 2600 kilomeetri kaugusel, kuid see on asustamata (kui mitte arvestada tuhandeid saarel elutsevaid merelinde).

Lähim asustatud punkt on Pitcairni saar, kus elab ligikaudu 50 inimest ning on maailmast väga äralõigatud. Saart külastab Uus-Meremaalt laev paar korda aastas. Kuna Point Nemo on inimasustusest nii kaugel, asuvad lähimad inimesed rahvusvahelises kosmosejaamas, kui see selle lähedalt üle lendab.