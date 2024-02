PILDID ⟩ Pühi linnatolm jalgadelt! Viljandimaal ootab unistuste maakodu uut omanikku

Pakkumine sisaldab 1,5 hektari suurust kinnistut, elumaja ja kõrvalhooneid. Kinnistule on aastaringselt väga hea juurdepääs. Elumaja puhul on tegu kunagise koolimajaga. Praeguseks ei tegutse kool siin juba enam ammu ning on ümber ehitatud hubaseks elumajaks. Ruumikas majas on seitse tuba, lisaks köök, esik, saun ja WC.