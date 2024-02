Pärisid lähedase vara? 4 levinud probleemi ja kuidas nendega toime tulla

Tegemist on olulise küsimusega mitte ainult vara pärijale või pärijatele, vaid ka võimalikele võlausaldajatele. Tänapäeval on inimeste varad sageli koormatud kohustustega. Tegemist võib olla nii hüpoteegist ehk kinnispandist tulenevate kohustustega kui ka kinnisvara omamisega seonduvate kohustustega.

Iga inimene saab eluajal ise otsustada, kellele pärandvara pärast tema surma üle läheb. Selleks võib teha testamendi. Testamendi tegemine näitab isiku vastutustunnet, et ta ei jäta vara jagamist oma sugulaste õlule. Seejuures tuleb arvestada, et pärandi vastuvõtmisega lähevad pärijale üle ka pärandaja kohustused.

Millest alustada ja kuhu pöörduda, kui lähedane on surnud?

Esimese sammuna soovitatakse pöörduda notari poole ja alustada pärimismenetlust. Pärimisseaduse kohaselt loetakse pärand automaatselt vastuvõetuks, kui pärandist pole loobutud. Kuigi see võib jätta mulje, et vormistamiseks pole vaja midagi teha, on oluline mõista, et näiteks kinnisvara registreerimiseks või kontolt raha väljavõtmiseks on vajalik algatada pärimismenetlus notari juures.