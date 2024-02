MEREVAATE RESIDENTS ⟩ Alanud on Tallinna mereäärseima kortermaja ehitus

Ehitusfirma Mitt & Perlebach alustas Merevaate Residents OÜ arendatava kortermaja ehitustöödega veebruari alguses. Ehitusleping oli sõlmitud möödunud aasta lõpus, ehitusettevalmistustööd on nüüd lõppenud ning on õige aeg lüüa koppa maasse.

Unikaalse asukohaga korterite müüki korraldava Eco Advice Kinnisvara juhataja Anton Nikitini sõnul on heameel, et uusarenduse eelmüük on olnud väga edukas ning tänaseks on müüdud 54 protsenti pindadest, mis annab tugeva kindlustunde ehitustegevusega alustada.