Uue kinnisvaraesinduse avanud maaklerid: teha telefoniga pildid ja jääda klienti ootama, on tänaseks minevik

Martin Vendla sõnul tegid nad koos Mikk Männametsaga mullu oma ligi kümneaastase kinnisvarakarjääri jooksul parimad tulemused ja ei saa öelda, et turg oleks kehv. «Maaklerid peavad praegu rohkem ja proaktiivsemalt tööd tegema ning praegusel turul eralduvad selgelt terad sõkaldest,» ütles Vendla.

«Passiivne müügitöö enam ei toimi. Turul levinud käekiri – teha kinnisvarast telefoniga pildid ja jääda klienti ootama, on tänaseks minevik. Tuleb ise objekte aktiivselt ja leidlikult turundada, teha kontaktidele otsepakkumisi. Ei soovitaks kohe esimese asjana kiirustades madalat hinnapakkumist vastu võtta. Müügiperioodid on küll keskmisest pikemad, aga sellegipoolest toimuvad paljud tehingud müüjate ootustele vastavate hindadega,» kommenteeris Männamets.

Martin Vendla sõnul kinnisvara hinna ja inimeste sissetuleku suhe eelmise aasta viimases kvartalis paranes. «Praegu on turul rohkem sellist kinnisvara, mida buumi tipus oli keeruline leida ning paranenud on ostjate võimalused sobilikke objekte leida. Näiteks tulid meil äsja Keilas müüki looduse ja looniitude keskel asuvad keskmisest suuremad Mesiohaka elamumaa kinnistud,» lisas Vendla.

«Kõige rohkem tehakse tehinguid alla 200 tuhande euro maksva kinnisvaraga kuna nende puhul on laenumakse siiski suuremale osale ostjatest taskukohasem. Samuti loeb energiatõhusus, hinnatud asukoht ja korralik ning kaasaegne siseviimistlus. Samas on ka jõukamad ostjad alles – vahendasime ise mullu mitmeid üle 500 tuhat eurot maksvaid objekte ja siin on olulised õiged kontaktid ning kliendibaas. Jätkuvalt leidub ka investoreid, kes otsivad turu põhjast häid pakkumisi,» ütles Männamets.