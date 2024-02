Magamistuba koristanud naise tolmuimejasse sattus maailma üks mürgiseim ämblik

Lucette kasutas oma Dysoni käsitolmuimejat, et magamistoas tolmu võtta. Kui ta tolmuimejaga põrandal oleva padja tagant puhastama asus, imes masin endasse hiiglasliku Sydney lehtvõrguämbliku. Hilisemas videos selgitab Lucette, et tema tuttav loomatundja kinnitas, et tegemist on tõepoolest antud liigi esindajaga ning et tegemist on surmavalt mürgise ja agressiivse iseloomuga ämblikuga.