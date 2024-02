Kartulid lähevad alati kiiresti idanema? Appi tuleb üks tavaline puuvili

Selleks, et kartulid säiliksid võimalikult kaua tuleb alustada nende korrektsest hoiustamiseks. Eelista kohta, kus on pime, hea õhu liikumine, kuiv ja jahe. Kuid isegi need neli tegurit ei pruugi olla piisavad, et kartulid idanema ei hakkaks. Õnneks tuleb siin käiku üks nipp.