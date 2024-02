OLULINE TEADA! ⟩ Autosse on ära peidetud lüliti, mis võib ohu korral olla ülimalt vajalik

Turvalisus on alati esmatähtis. Kas teadsid, et autodesse on ära peidetud funktsioonid, mis ohu korral võivad olla kriitilise tähtsusega, kuid mille olemasolust paljud võib-olla ei teagi? Selles artiklis avastame, millised need salajased turvafunktsioonid on ja kuidas need võivad olla võtmetähtsusega ohutuse tagamisel.