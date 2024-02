EKSPERT ⟩ Pakasega väldi neid 3 eluohtlikku kütmisviga

Viking Security tuleohutuse juhi Jaan Aia sõnul on krõbeda külmaga ilmad sel talvel esile toonud, et eestlased on vahepealsete pigem soojade talvedega unustanud ära mitmed kodu kütmise ohutustõed ja kipuvad kütma isegi eluohtlikult.

«Õnnetusjuhtumeid on juba ette tulnud omajagu. Kõigil, kel on kodus mingisugunegi elava tulega küttekolle, kasvõi kamin või saunaahi, tasub lapsepõlves loodetavasti õpitud tarkused jälle meelde tuletada,» rõhutas Aia. Ekspert nimetas kolm levinumat ja ohtlikumat viga, mida on aga kerge vältida.

Korsten pühitud? Aga teine korsten?

Järjepidev teavitustöö kannab vilja ning eestlased juba enam-vähem teavad, et korstnaid tuleb puhastada igal aastal ning vähemalt iga viie aasta tagant kutsuda ka korstnapühkija.

Kui seda pole tehtud ja seetõttu puhkeb tulekahju, võib saamata jääda kindlustushüvitis. Kui kahjustada saab ka võõras vara, võivad sind ähvardada lausa väärteomenetlus ja rahatrahv.

Küll aga kiputakse ära unustama, et korsten on igal hoonel, kus on tulease – ja puhastama peab iga korstent! Näiteks on kahjuks liiga levinud olukord, et spetsialist on elumaja korstent pühkinud, aga mitte sauna oma ja seda juba kümme aastat.

Tahmast umbes korsten kulutab aga rohkem küttepuid ning võib tekitada tulekahju. Saun põleb maha sama kergesti kui elumaja. Kui suvel jäi korsten pühkimata, siis pole midagi teha – tuleb see nüüd külmaga ette võtta.