JÄTA MEELDE ⟩ 3 elutähtsat asja, mida külmunud torude sulatamisel meeles pidada

«Mitu aastat on talved olnud pigem pehmed ja sügavate miinuskraadidega hakkama saamise oskused on kahjuks paljudel ununenud. See aga tähendab, et inimesed ise tekitavad kodus tuleohtlikke olukordi. Külmunud veetorude valesti ülessulatamisest on sel talvel puhkenud üle Eesti juba ridamisi tulekahjusid ja kui ohutusnõudeid ei järgita, ei jää need ilmselt viimasteks,» hoiatas Aia.