Inimesed on torude sulatamisel loomingulised, kuid tagajärjed on katastroofilised

Käesoleva talve ekstreemsetes külmakraadides on paljud koduomanikud end leidnud ebamugavast olukorrast, kus torude külmumise tõttu on nende veevarustus katkenud ning igapäevaelu häiritud.

«Enamasti külmuvad torud ruumides, mida ei köeta, mis on puudulikult soojustatud, samuti maamajades, saunaruumides ja välisseinas asuvas vannitoas. Tihti on süüdi ehituslikud vead, torustiku ümber oleva isolatsiooni vananemine või kehv paigaldus,» selgitas torude külmumise põhjuseid Seesami varakahjude valdkonnajuht Kristel Kobi.

Neist kõige ohtlikum on vaieldamatult lahtine tuli, mis võib lõhkuda jäätunud toru ning süüdata kiirelt ka maja. Kuigi kodustes tingimustes kasutatakse torude sulatamiseks ka tööstuslikku fööni, on selle tööriista temperatuur nii kõrge, et võib hooletul kasutamisel puitfassaadi süüdata, kust tuli päris nobedasti laudise ja põrandate alla levib. Võib vaid ette kujutada, mis saab sellises olukorras mõnest saepuruga soojustatud vanemast majast.