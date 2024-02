Tartus toimub Vabariigi sünnipäeval eksklusiivne söödav näitus

«Vabariigi sünnipäeva tähistamine Tartus Knorringu Aadlimajas on tõeliselt erakordne. Pidupäeva auks saab aadlimajast üheks päevaks galerii, kunstinäitus, aga see ei ole kindlasti mitte klassikaline näitus. Äsja parima taastatud interjööri eest muinsuskaitse aastaauhinna saanud Knorringu aadlimaja viies saalis avaneb haruldane ja Eestis ainulaadne söödav kogemusnäitus. Mitmekülgne kunstnik ja toidudisainer Heiter X on korraks tagasi jõudnud kodulinna Tartusse, et avada siin üheks päevaks mitmekülgne ja salapärane söödav näitus,» kommenteerib erilist sündmust korraldaja Jaanus Tepomees.

Heiter Xi söödav näitus koos heliinstallatsiooniga on tulvil avastusi, uusi maitseid, helisid, tajusid ja müstikat, kus söödavad taimed kasvavad välja otse lauapinnast ning bioplastist ulmesaatorite abil muunduvad puudutused heliks. Need kõlavad toonid kujundavad maitseid, paljastades meelte ja meie maailma tajumise salapärase suhte. «Supee» pole mitte sündmus, vaid pigem ajatu uurimus – kunstiline rituaal ja koosloome.

Helis Heiter on maastikuarhitektuuri taustaga Tartust pärit disainer, kes on õppinud toidudisaini Milanos. Enda Heiter X nimelises stuudios tegeleb ta erisuguste loovate ja kulinaarsete projektidega, sealhulgas söömiskogemuse disainimisega ning installatsioonide loomisega. Heiter X tegutseb peamiselt Londonis, Berliinis ja Eestis.

Kogu õhtu ja tundliku rännaku heliinstallatsioonid on loodud koostöös Mihkel Tombergiga. Mihkel Tomberg on eesti helilooja, kes on tuntud pigem alteregode wondering o ja Coverboy kaudu. Tomberg on õppinud Eesti Muusika ja Teatri akadeemias audio-visuaalset loomingut ning on süvenenud pigem emotsionaalsema helitekstuuride loomisele. Tema heliinstallatsioone on kogenud kuulajad Roomas, Leedus, Rootsis kui ka Austraalias. Helilooja looming laveerib tundlikult romantilise müra ja keha vabastava tantsu vahel.