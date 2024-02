USKUMATU ⟩ Hinnatud peakokk maksis karmilt kätte kliendile, kes saatis toidu kuus korda kööki tagasi

Anonüümseks soovida jääv mees, kes töötas samas restoranis teenindajana, otsustas mitme aasta tagust lugu avalikkusega jagada. Ta kirjutas Redditis järgmist:

«Töötasin ülikooli ajal väga kvaliteetses liharestoranis teenindajana. Toit oli suurepärane, personal täpselt samamoodi. See oli igati suurepärane kogemus. Külastajatega polnud meil kunagi probleeme,» selgitab ta.

«Ühel õhtul tuli sööma üks mees oma naisega. Ta tellis steigi meediumina. Kokk oli alati osanud õiget küpsustaset hinnata. Viisin siis steigi lauda ja kui lahti hakkasin lõikama, ütles ta, et see ei ole õige ja et liha peaks veel küpsetama. Absoluutselt, pole probleemi, mõistame ja austame kliendisoovi alati. KUID see jätkus veel viis korda!»

Ta lisas, et kõik teadsid, et klient on raskemapoolsem – juhataja heitis isegi pilgu kokale, et kiita tema kannatlikkust. Teenindaja jätkas: «Kokk, kes on kõige professionaalsem ja ladna tüüp, kellega ma kunagi koos töötanud olen, vaatas mulle ülitõsiselt otsa ja ütles: «Ära mitte kunagi ütle mitte kellelegi midagi sellest, mida ma kohe tegema hakkan.».»

«Ta võttis selle lihakäntsaka ja viskas selle maha. Seejärel lohistas ta seda jalaga kuus korda mööda musta köögipõrandat edasi-tagasi. Võttis siis käntsaka kätte ja viskas grilli peale tagasi. Serveeris veel ilusti taldriku peale ja viis naeratades kliendile lauda. Mees hammustas tüki, lasi sel suus natuke olla ja ütles heldinult: «Suur aitäh! See steik on oivaline!»»

30-aastase tööstaažiga kokal polnud varem sellist kogemust olnud. «Me ei rääkinud sellest enam kunagi,» lisas teenindaja postituse lõppu.

Redditi postitust lugenud inimesed olid kättemaksuloost sõnatud. Üks kirjutas: «See on põhireegel...ära jama kunagi inimestega, kes sinu toiduga tegelevad.» Teine lisas: «See lugu õpetab mulle, et ma pean ilmselt kaks korda üle mõtlema, enne kui saadan oma toidu kööki tagasi. Kuus korda on lihtsalt üle mõistuse!»