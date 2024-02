NÄDALA RESTORAN ⟩ Jää menüü on nagu kulinaarne reisipäevik

Keila rongijaama lähedal asuva Jää poole sammudes mõtlen, et paras saatuse vingerpuss oleks nüüd tänaval jää peal libastuda ja ennast nii vigaseks kukkuda, et saan mõnda aega hoopis haiglatoitu arvustada. Põnevusega oodatud restoraniõhtu eel ma valusat prantsatust lubada ei saa, sest Keila elegantseima restorani Jää menüüst leiab roa, mille proovimine on olnud mu aastatepikkune unistus. Eesti restoranidest on seda aga keeruline leida ja isegi mullu Šotimaal käies ei leidnud ma selleks aega. Nimelt pakub Jää hirvelihaga Wellingtoni, Suurbritanniast pärit rooga, mida on nii oma restoranide kui ka telesaadete kaudu populariseerinud tippkokk Gordon Ramsay. Jah, mu elu esimene Wellington! Siinsamas mu kodulinnas Keilas.