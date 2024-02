Geniaalne või lihtsalt vastik? Naise bolognese kastme retsept paneb kukalt kratsima

Whitney retsept on väga lihtne ning vaja läheb ainult üht tööriista – mikrolaineahju. Ta õpetab, et esimesena tuleb mikrolaineahju kindlasse anumasse pista sügavkülmutatud hakkliha. Sega juurde hakitud sibul (kogus maitse järgi) ja pane see kümneks minutiks mikrolaineahju. Kui pool aega läbi, sega kõik korralikult läbi ja jätka kuumutamist.