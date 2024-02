Soome tippkokk: hirm selle maitsetaime ees on asjatu!

45-aastane peakokk ja restoranipidaja Henri Alén jagas oma igapäevaseid toidunippe, imestades muuhulgas soomlaste suhtumise ja vaenulikkuse üle. Kokk on nimelt täheldanud, et soomlased pelgavad põhjendamatult sellerit. Aléni kinnitusel on hirm selleri ees asjatu, kui maitsetaime õigesti kasutada, vahendab MTV Uutiset.

«Seller on üks maitseküllasemaid koostisosi, kui seda ei kasutata liiga palju. See on pigem vürts, taimne vürts. Ei ole nii, et ma lihtsalt lõikan kilo sellerit. Seda tuleb kasutada asjakohaselt,» rõhutab kokk.