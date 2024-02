OMANIKE KESKLIIT ⟩ Tallinna vesi tegeleb linlaste varjatud maksustamisega

Eesti Omanike Keskliidu juhi Andry Krassi sõnul sunnib AS-i Tallinna Vesi stabiilselt üle 30 protsendi ulatuv brutokasumi marginaal paratamatult küsima, kas pealinna veemonopol tegutseb oma tarbijate huvides, ühtlasi on olukord seda häirivam, et sisuliselt on ettevõttest igal aastal väljavõetavate dividendide näol Tallinna elanike varjatud maksustamisega.