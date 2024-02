UURING KINNITAB ⟩ See on praegu peamine koduostu takistav tegur

Noorte jaoks on esimese kodu ost keerukas

Vaadeldes eri vanuserühmade esitatud põhjuseid, miks nad praegu kodu ei osta, on oluline erinevus 25–34-aastaste ja vanemate elanike vahel. Kui noortest näeb kõrget euribori probleemina veidi üle poolte vastanutest, siis vanuserühmas 45–54 on see osakaal vaid 37 protsenti. Sissemaksuraha napib 45 protsendil noortest, kuid vanusevahemikus 45–54 on sama probleem kõigest kolmandikul vastanutest.

Tanel Rebane nendib, et Eesti ja Leedu noorte jaoks on esimese kodu ost võrdselt keeruline, kuid Läti noorte rahaline võimekus kodu ostmiseks on mõnevõrra parem. Kui kõrge euribor on Eesti noortele kodu ostmisel probleemiks 54 protsenti ja Leedus pooltel vastanutel, siis Lätis takistab see kodu ostmist vaid 35 protsenti vastanutest. Sissemaksuks mineva raha puuduse tõttu ei saa Leedus kodu osta pooled noortest vastanutest, Eestis 45 protsenti ja Lätis vaid 30 protsenti. Samal ajal on ebapiisav sissetulek Läti noorte seas koduostul kõige teravamaks probleemiks, selliselt vastasid pooled Läti noored, Eestis tõi sama probleemi välja 44 protsenti ja Leedus 41 protsenti vastanutest.