KORDUMATU PIDU ⟩ Tippkokk Orm Oja valmistub elu suurimaks väljakutseks

Ülesanne peab õnnestuma kolmel järjestikusel õhtul Alexela Kontserdimajas, 21.-23. märtsini. Esimest korda ajaloos muutub kogu kontserdimaja parteriosa laudadega revüüteatriks, kus roogade kõrvale saab nautida kabaree-etendust «Kordumatu». Ormi sõnul on ta selleks väljakutseks valmis, sest prooviõhtusöök õnnestus hästi ning toidugurmaanidest testijad jäid pakutavaga väga rahule. Nende hulgas olid näiteks revüüprogrammis üles astuvad näitleja Evelin Võigemast ja laulja Koit Toome. Galaõhtu menüü on seikluslik reis, mis algab Aasia ja Euroopa piirilt, läheb edasi Prantsusmaale ning jõuab kolmandaks vaatuseks Itaaliasse.

Evelin Võigemast: «Ormi toidukunst on mulle alati meeldinud, kuid seekordne menüü suutis mind taas oma maitserännakutega üle maailma üllatada.» Koit lisas, et eel- ja pearoog on väga maitsvad, aga kui ta tavaliselt suur magustoidusõber ei ole, siis pistaatsia tiramisu on selle menüü tõeline kroon ning ta nautis seda lõpuni.