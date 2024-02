Tuludeklaratsiooni esitamine algab! Siin on kõik, mida jälgida kinnisvara ja kodulaenu puhul

Tulust maha arvamata intressi jäägi üleandmine abikaasale

Kui tasutud laenuintress ületab isiku maksustatavat tulu või 300 euro piiri, siis võib isik tulust maha arvamata intressi jäägi oma abikaasale üle anda. Intressi jäägi võib abikaasale üle anda, kui ollakse abielus kalendriaasta lõpu seisuga ja kui abikaasade varasuhteks on varaühisus. Kui abikaasal on piisavalt maksustatavaid tulusid, saab abikaasa intressi jäägi oma maksustatavast tulust maha arvata. Inimene ei pea intressi jääki ise arvutama. Tuludeklaratsiooni esitamisel e-MTAs kuvatakse see maksuarvutuse käigus ja jäägi tekkimisel saab inimene oma tuludeklaratsiooni märkida abikaasa andmed, kellele jääk üle kantakse.

Maksusoodustuse saaja peab olema nii laenusaaja, kinnisvara omanik kui ka elanik

Maksusoodustuse õigus on vaid inimesel, kes on ise nii laenusaaja kui ka eluaseme omanik ja laenuga ostetud kinnisvara peab olema ka tema elukoht. Pank ei edasta maksuametile infot laenuga soetatud eluaseme omaniku kohta. Internetipangas on laenuintresside kohta eeltäidetud info nähtav kõigil eluasemelaenu võtjatel, nii põhilaenusaajal kui ka kaaslaenajal. Need laenuvõtjad, kes ei ole laenuga seotud kinnisvara omanikud, peavad oma intressimaksete info tuludeklaratsioonilt ise eemaldama.