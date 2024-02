Koogipoe perenaine: «Paljud teevad oma vastlakuklitega selle vea ja rikuvad kõik ära!»

Astun sisse Kalamaja tibatillukesse «Koogipoodi». See väike õdus paik hääletati Postimehe lugejate poolt suures kukliuuringus parimate sekka. Kiituseks toodi - kusagil mujal ei saa nii ehtsa maitsega klassikalisi vastlakukleid. Ja Liisa kirjutas: Parim koht on Salme tänava Koogipood! Ega ma tänavu neid veel maitsta pole jõudnud, aga kahtlustan, et on jätkuvalt imelised.» Triin lisas: «Läbi aastate lemmikud on Koogipoe omad. Soovitan kindlasti proovida.» Külli aga teab täpselt ära ka põhjendada, miks selle koha kuklid nii maitsvad on: «Koogipoes saab valida kas moosiga või ilma, vaba muna ja korralik või teeb saia imeliseks!» Häid sõnu tuli veel hulgaliselt.

Kogu lett ja aknalaud on suures kuhjas täis karbikesi, nimed peal, mida püsikliendid on vastlapäevaks ette tellinud. Saan karpidelt lugeda, et Virve saab täna 8 kuklit ja Katrin 4 moosiga ja 4 ilma moosita. Kaval - siis on kindel, et ei jää ilma. Endal on mul plaan kaasa osta tavalise maiasmoka kogus - 12 kuklit.