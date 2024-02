DISAINI TIPPTASE ⟩ Värske loovjuht viib kuulsa Soome brändi uude ajastusse

Uue logo lugu

Iittala on kasutanud oma 140-aastase ajaloo jooksul mitmeid logosid, mis on peegeldanud erinevate ajastute hõngu, loomingulisi suundi ja tootmisfookuseid. Timo Sarpaneva 1956. aastal i-klaasi kollektsiooni jaoks loodud i-logo laienes aastakümnete jooksul ka teistele kollektsioonidele, kuniks see kuulus punane i-täht võeti kasutusele Iittala logona.

Uue ajastu lävel on aeg muuta ka brändi visuaalset identiteeti. Selle raames saab tuntud kaubamärk uue, Iittala käsitööpärandit au sisse tõstva logo. Värske logo inspiratsiooniks on vanemad logod, eriti 1892. aasta oma. Logo ühendatud T-tähed moodustavad ligatuuri, mille juured ulatuvad Iittala ajalukku ning asutamisaasta 1881 kasutamine teeb kummarduse kaubamärgi rikkalikule ajaloole ja klaasivalmistamise traditsioonidele. Uus logo keskendub esteetilise tasakaalu saavutamiseks A-tähele, mida hakatakse kasutama erinevates kontekstides ja materjalides, sealhulgas tootemärgistuses. Seega kaovad järk järgult toodetelt i-tähega kleebised. Logo erkkollane taustavärv on inspireeritud kuumalt helendavast sulaklaasist.

Uue logo kujundas graafiline disainer Aleksi Tammi koos tüpograaf Göran Söderströmiga. Tammi on varem töötanud selliste kaubamärkidega nagu Nike ja Adidas ning artistidega nagu The Weeknd, Troye Sivan ja Grimes. Söderströmi kaubamärkide nimekirjast on teiste seas Acne Studios, Gucci ja Fjällräven.

Iitala uus logo. Foto: Erakogu