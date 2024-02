KOPP MAAS ⟩ Pärnus algas linna siluetti muutva kvartali ehitus

Pärnu südamesse hakkavad kerkima Seileri kvartali esimesed kaks hoonet, esimese etapi korterid valmivad kevadel 2025. Seileri Kvartali on avaliku arhitektuurikonkursi võidutööna projekteerinud arhitektuuribüroo 3+1 arhitektid Gert Guriev, Mihkel Meriste, Lisette Eriste ja Markus Kaasik. Kokku on kvartalisse kerkivatesse kortermajadesse kavandatud 133 korterit, millest enamikul on rõdu või terrass.

Keskkonna mitmekesistamiseks on enamike majade 1. korrusele kavandatud äripinnad. Parkimine on lahendatud väliparklana, osaliselt hoonealuse parklana. Kortermajade vahele on kavandatud funktsionaalne haljastus, kus asuvad puhkealad ja mänguväljak. Hooned asuvad Pärnu jõe kaldal, Tallinna mnt ja Kesklinna silla vahetus läheduses ning kvartali jõepoolsel küljel kulgeb Jaansoni terviserada.

Seileri kvartal. Foto: Nordecon AS

Seileri on Pärnu linna siluetti muutev kvartal, mis valmib koos uue sillaga. Uue silla valmimine toob südalinna kvartalile veel lähemale. Projekt on klientide poolt väga soojalt vastuvõetud, mis ei ole muidugi üllatav, sest Seileri korterid on väga head ja läbimõeldud lahendustega,“ kommenteeris LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing.

«Koostöös LVM Kinnisvaraga on Seileri Kvartali esimese etapi raames valmivatest korteritest müüdud rohkem kui 70 protsenti,» sõnas Nordeconi kinnisvaraarenduse juht Katrina Šokman. Teise etapi broneeringutega alustatakse lähikuudel.

«Kohalikult kogukonnalt palume kannatlikku meelt ja mõistvat suhtumist, kuna eks iga ehitusprotsess toob enda ümbrusesse kaasa mõningaid ebamugavusi kõrgenenud mürafooni või õhus lenduva tolmu tõttu. Anname endast parima, et neid kõigile nõuetele vastavalt võimalikult hästi ohjata,» selgitas Šokman. «Kaevetööde ajal liigub piirkonnas ka palju veoautosid, mistõttu palume liiklejail ohutuse huvides jälgida ajutisi märke.»

Seileri kvartal. Foto: Nordecon AS