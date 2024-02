Küpsetuspaber võib köögiviljade krõbedaks muutumist raskendada. Küpsetuspaber toimib ahjuplaadi ja köögiviljade vahel kaitsva kihina, mis päris pruunistumist. Kuna köögivili ei puutu sellisel juhul panniga kokku, ei saavuta see maksimaalset temperatuuri ning küpsetuspaber ise kogub endasse niiskust, mis ei lase köögiviljal krõbedaks muutuda. Seega on kõige parem küpsetuspaberit mitte kasutada.

Selleks, et köögiviljad palja ahjuplaadi külge kinni ei jääks, tuleb plaati enne õlitada. Õliga tuleks katta ka köögiviljad ise ehk viska need kaussi, lisa maitseained ja õli ning segada need omavahel kokku. Köögivili ei tohiks ahjuplaadile minna õlist tilkuda, seega pane kaussi mõistlik kogus õli või raputa liigne köögiviljalt enne plaadile panekut lihtsalt maha.