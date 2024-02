USKUMATU, AGA TÕSI ⟩ Siiani patutoiduks peetud näks paneb kilod kukkuma

Pikka aega arvati, et pähklite söömine paneb kaalu kasvama Nüüd tuleb aga välja, et tegu on müüdiga, mida ei maksa tõepähe võtta. Teadlased usuvad, et müüt sai alguse pähklite suurest kalori- ja rasvasisaldusest, ent uus murranguline uuring näitab, et pähklid mitte ei soodusta kaalutõusu, vaid on hoopis vastupidise toimega, viies kõhurasva kadumiseni, vahendab Vakarys Ekspresas.