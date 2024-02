Nõudepesumasin on köögis praktiline abimees, aga ainult seni, kuni ta oma tööd korralikult teeb. Kahjuks ei ole see alati nii. Mõnikord on klaasid kaetud piimja kihiga, taldrikud pole täiesti puhtad ja söögiriistad tuhmid ja läiketa.

Söögiriistade poleerimine on tüütu ja võtab kaua aega. Tihti võib internetist lugeda, et alumiiniumfooliumist võib abi olla. MyHomebook uuris, kas nipp tõesti töötab – ja kas see on üldse soovitatav.