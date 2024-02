Kinnisvaramaakleri nõuanded: mida vältida kinnisvara hinna määramisel?

Hinna kujundamisel mängib olulist rolli ka see, kui kiiresti soovitakse müügitehinguni jõuda. Kui aega on piisavalt, võib müügihind olla määratud liiga kõrgeks lihtsalt selleks, et katsetada. Mida aga arvesse ei võeta, on see, et esimesed kolm nädalat peale kuulutuse avalikustamist on kõige magusam aeg, sest just siis näevad potentsiaalsed koduostjad kuulutust esmakordselt. Kui kõrge hinnaga objekt on portaalides juba pikemalt olnud, muutub see ostjate jaoks «tapeediks», mis lihtsalt edasi keritakse.