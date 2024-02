KÕVA SÕNA ⟩ Saaremaal toodetud kohuke kandideerib rahvusvahelisele auhinnale

Rimi Eesti ostujuhi Marilin Jürissoni sõnul tuli kauplusekett omamärgitoodetega välja juba 20 aastat tagasi. «Oleme teinud väga palju tööd selle nimel, et meie omamärgitooted oleksid hea kvaliteediga ja taskukohased. Meil on äärmiselt hea meel, et seda märgatakse ka Euroopa tasemel, kus võistleme oma ala parimatega,» märkis Jürisson.

Tema sõnul alustati aastakümneid tagasi põhitoiduainetega ning valikus olid ka mõned tarbeesemed. «Aeg on aga edasi läinud, samuti on muutunud inimeste harjumused. Näiteks eelistab üha suurem hulk kliente taimseid tooteid, aga ka gluteeni- ja laktoosivabasid toite. Seetõttu oleme omamärgitooteid nii arendanud, et igaüks leiaks endale midagi sobivat. Meil on eriti hea meel, et üheks finalistiks valiti Rimi laktoosivaba kohuke, mis on toodetud Saaremaal.»