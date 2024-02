UUS AJAJÄRK ⟩ Viimsi planeerimisrahu mõjutab enim just seda tüüpi kortereid

Suur mõju järelturule

Valgmäe sõnul toob valla uus suund elamuarenduse valdkonnale ning viimati kehtestatud «planeerimisrahu» kaasa uute elamispindade defitsiidi, mis on täna juba mingil määral tunnetatav. Samas on veel realiseerimata ehitusõigusi olemas, kuid neid planeeringuid ei kiputa ellu viima. Piirkonniti on valik kohati kesine ning lähiaastatel see ilmselgelt väheneb. Uute pindade vähesus toob omakorda kaasa tõuke järelturule.