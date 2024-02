ESMATÄHTIS ⟩ Remonti tehes kontrolli ka need detailid üle

Pindi Kinnisvarahalduse tegevjuht Ronald Tõnisson ütles, et paljud varaomanikud ei mõtle oma kodu remontides kaugemale oma välisuksest ja seintest. «Isegi kui majas on püstakud kunagi vahetatud, võib sellest olla palju aega möödas ja ka kunagised uued püstakud muutuvad ühel päeval vanaks. Kui kanalisatsioonitoru peaks lekkima ja see selgub hiljem, on suur töö vastu taevast lennanud, kuna püstakute vahetamist ilma seinte lammutamiseta naljalt teha ei saa,» selgitas ta.