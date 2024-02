GALERII ⟩ Hea uudis maitseküttidele: Tallinnas avas meeleoluka peoga uksed tuliuus restoran

Rotermanni kvartalis Metro Spa Hoteli esimesel korrusel avas uksed uhiuus maitseelamusi pakkuv koht Capital Restoran. Tegevjuht Indrek Heina on toiduäris juba ammune tegija ja Capitolis veab ta vankrit koos peakoka Siim Etsiga.

Avamispeol mängis unustamatuid ja aegumatuid hitte ansambel Komeet, kes meelitas tantsupõrandale ka selle osa publikust, kes harilikult tagasihoidlikult istuma jääb. Köögist jõudis saali hulganisti hõrgutisi ja paika timmitud maitseid, millest vähemalt osa jääb Etsi sõnul ka püsimenüüsse.

Hea peo juurde kuulub ka hea jook, selle jätkumise eest hoolitsesid kaks oma ala professionaali, kokteiliringkondades hästi tuntud Werner Vokk ja Sander Mägi. Külastajate vahel loositi välja luksuslikke auhindu, mille võitjad saavad hellitada end ja kaaslast toidu, joogi ja spaa-mõnudega.

Millise restoraniga on tegu?

Tegevjuht Indrek Heina sõnul sihivad nad oma menüüga hooajalisust ja soovivad hoida end pakutava valikus avatuna, et iga lõõgastuma tulnud külaline endale midagi meelepärast leiaks.

Kuna restoran asub hotelli ja spaaga ühe katuse all, võtavad nad vastu ka ärikliente, kes vajavad näiteks konverentsisaali kogu päevaks ning loomulikult ka süüa-juua. «Kui grupimenüü soovija ütleb, et soovib haikala steiki või kängurusuppi, anname endast kõik, et ta selle ka saaks,» naerab Indrek ja kinnitab sellega, et suhtuvad klientide soovidesse täieliku rätsepatööna.

Restoran kasutab maksimaalselt ära oma asukoha eelist, sest vahetus läheduses on nii vanalinn, kui ärikvartalid. «Päeval saab meil süüa lõunat, iga päev on ka eraldi päevapakkumised. Õhtuti on koht sobiv sõpradega elu nautimiseks või kallimaga romantiliseks õhtusöögiks.»

Indrek lisab lõpetuseks, et neil oli luua soov koht, kus on mõnus olla ning lasta end maitsete ja mugava äraolemisega hellitada. Avamispidu kinnitab, et seda see restoranipere oskab!