NÄDALA RESTORAN ⟩ Kuidas mekib Eesti?

Juba «Viimse reliikvia» vürst Gabriel teadis, et Tallinna öömajade esimesel korrusel oli söögikoht ja magamistoad kõrgemal. Nii on jäänudki: on hotellid ja nende tänavavaatega restoranid. Tallinlastele, kel kodu siinsamas, tundub ehk veidi imelik minna oma linna hotelli õhtustama. Aga seda ei pea pelgama, vaid võib võtta kui huvitavat maitseseiklust kodulinnas. Eriti veel siis, kui restoran lubab Eesti kööki, sest seda ei pakuta meie söögikohtades kuigi palju, iseäranis veel kokanduslikul kõrgtasemel.