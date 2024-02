PILK PEALE ⟩ Raplamaal ootab omanikku üks väga eriline pärl

1938. aastal valminud miljööväärtusliku maja arhitektiks on Leon Johanson. Algselt nelja korteriga kodu on uuenduskuuri käigus muudetud stiilseks ühepereelamuks. Imetabane kodu on seest osaliselt renoveerimata, aga sellest hoolimata igati elamiskõlblik. Maja ei ole õnneks ka muinsuskaitse all.