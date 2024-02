GALERII ⟩ Gardest avas Tartus uue lillepoe

«Meil hea meel, et nüüdsest on Tartu Kaubamajas kaks lillepoodi, mille sortimendid täiendavad teineteist. Gardest lillepood on tuntud mitmekülgse valiku ja maitsekate lilleseadete poolest. Keskuse külastajad saavad uue lillepoega kaasnevaid võlusid nautida ja soetada nii endale kui ka oma lähedastele imeilusaid lõikelilli, hoolikalt valmistatud kimpe ja kauneid toataimi. Külastajate suur huvi poe avamispäeval näitab, et tartlased hindavad lilleilu kõrgelt,» sõnas Tartu Kaubamaja keskuse tegevjuht Kristel Liivapuu