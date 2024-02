Eesti kaerajook võitis ülemaailmsel toidumessil tervisetoodete kategooria peaauhinna

«Gulfood on sisuliselt meie sektori ehk toidu- ja joogitööstuse ülemaailmne Oscari-gala. Konkurents on metsik ja tõesti ainult parimatest parimad tooted saavad esile tõstetud. Oleme alles oma tee alguses, kuid Gulfood'i «Best Health Wellness Product» tiitliga on julge tunne maailma vallutama asuda,» kommenteeris YOOKi tegevjuht Katre Kõvask.

«Kaerast valmistatud piimaalternatiivid on globaalses kasvutrendis, mõnusa maitsega, allergeenivabad ning väga madala keskkonna jalajäljega ning tänu sellele ka kõige jätkusuutlikum alternatiiv tavapiimale,» selgitas Kõvask ning lisas, et kaerajoogi peamised tarbijarühmad on kõikjal sarnased. «Keskkonnateadlikud inimesed, veganid ja need, kes ei saa tervislikel põhjustel lehmapiima juua ning paindliku toitumiskavaga inimesed, kes aeg-ajalt ka piimaalternatiive tarbivad,» selgitas ta.