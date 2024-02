EKSPERT ⟩ Uut kodu otsides ja laenule mõeldes järgi «viie aasta» rusikareeglit

Ehkki kodulaenu puhul saab iga taotleja oma maksimaalset laenusummat arvutada kalkulaatoriga, mis võtab arvesse erinevaid parameetreid, alustades sissetulekust ja püsikohustustest kuni olemasolevate laenudeni, tasub esimese asjana teha just see nii-öelda viie aasta arvutus.

«Sinu kodu maksumus võiks olla sinu viie aasta sissetulek – siin pole teisi parameetreid või kalkulaatoreid vajagi, seda enam, et see rusikareegel peab endiselt paika ka pärast euribori tõusu, mis algas 2022. aastal,» sõnas Tanel Rebane. Ta tõi näite, et kui inimese netosissetulek on ühes kuus 2000 eurot, mis teeb aastas 24 000 eurot ja viie aasta peale 120 000 eurot, siis just sellesse raamidesse võikski potentsiaalse uue kodu maksumus jääda.